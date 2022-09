In eine alpine Notlage sind am Donnerstag zwei Wanderer aus Deutschland in der Ankogelgruppe gekommen. Als der 34-Jährige und seine 35-jährige Lebensgefährtin entlang des markierten Wanderweges vom Hannoverhaus über das sogenannte Pleschischg in Richtung Schwussnerhütte abstiegen, setzte starker Regen ein. Die beiden Wanderer konnten in einer Seehöhe von rund 1700 Meter den Bachlauf beim sogenannten Pleschischggraben aufgrund des hohen Wasserstandes nicht mehr überqueren.

Da eine alternative Ausweichroute wegen des steilen hochalpinen Geländes nicht möglich war, setzten die Urlauber mittels Mobiltelefon einen Notruf ab. Mitglieder der Bergrettung Mallnitz und der Alpinpolizei begaben sich sofort in das Einsatzgebiet. Weiters wurde auch der Polizeihubschrauber zur Unterstützung angefordert.

Gegen 14.20 Uhr konnten die beiden unverletzten Wanderer vom Polizeihubschrauber gesichtet werden. Sie wurden in weiterer Folge vom Hubschrauber geborgen und nach Mallnitz zur Einsatzzentrale der Bergrettung geflogen. Die bereits aufsteigenden Einsatzkräfte stiegen wieder selbständig ins Tal ab.