Die evangelische Pfarrgemeinde Lienz/Oberkärnten feierte das 60-jährige Bestehen ihrer Kirche in Lienz. Der Einladung zum Festgottesdienst folgten viele Gemeindeglieder und Gäste. So kamen Altbischof Herwig Sturm, Karl Lamp als Stellvertreter der Bezirkshauptfrau, Gerlinde Kieberl in Vertretung der Bürgermeisterin, Pfarrer Hans Hecht und die Superintendentialkuratorin Heli Thelesklaf, um mit der Gemeinde zu feiern. Dekan Franz Trojer sandte Grüße.