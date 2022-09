Demenz ist die häufigste Ursache von Pflegebedürftigkeit. Sie verändert das Leben der Betroffenen und ihrer Familien. Die Caritas Kärnten, die alte und kranke Menschen mobil und in zehn Pflegewohnhäusern stationär betreut, berät, hilft und entlastet auch deren Angehörige. Am Weltalzheimertag, am 21. September 2022, lädt Fachsozialbetreuerin Martina Göritzer vom Caritas-Pflegewohnhaus „Haus Michael“ in Obervellach zu einem Filz-Workshop ein. Gemäß dem Motto „Erinnern beugt Vergessen vor“ stellen die Bewohnerinnen und Bewohner sowie Gäste ab 9 Uhr Arbeiten aus buntem Filz her.