Zum 30. Geburtstag des Standortes Spittal lud die Lebenshilfe Kärnten am Mittwoch zu einem Fest des Miteinanders in die Ponauerstraße. Zum Start um 10 Uhr fand ein Festgottesdienst mit Stadtpfarrer Ernst Windbichler in der Werkstätte statt. Umrahmt wurde der Festgottesdienst von der Musik von Gerith Sommer und Ali Seger. Anschließend führte ein filmischer Rückblick die Besucher in die Geschichte des Standortes Spittal.