Ein tragischer Unfall sorgte vor etwas mehr als zwei Monaten in der Stadt Spittal für Trauer und Entsetzen – und für wüste Spekulationen: Am Dienstag, dem 5. Juli, wurde ein Mitarbeiter (60) des Wirtschaftshofes von einem Auto frontal erfasst und tödlich verletzt. Der 60-Jährige führte an einer Gemeindestraße Mäharbeiten durch, als er von dem Pkw niedergefahren wurde. An dessen Steuer saß ein 75-Jähriger.