Im Auftrag des Arbeitsmarktservice (AMS), des Landes Kärnten und der Industriellenvereinigung (IV) lädt die Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten in einer Kooperation mit der Stadt Spittal heuer wieder zur "Lehre on Air" ein. Dieser interaktive Berufsorientierungstag bietet den Schülerinnen und Schülern der 7. und 8. Schulstufe MS/AHS eine Plattform, um direkt mit ArbeitgeberInnen aus der Region und darüber hinaus in Kontakt zu kommen und sich über die Chancen in der Berufswelt auszutauschen.