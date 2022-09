Gedankenkollision - "Ein Ausdruck, der in einem unserer Lieder vorkommt und unser gesamtes Album perfekt beschreibt: Wir sind zwei Köpfe voller Gedanken, die miteinander kollidieren", sagt Bernhard Stocker, der vergangene Woche, gemeinsam mit seinem Kollegen Michael Plank ein Pop-Album veröffentlicht hat. Ihre Wurzeln haben die beiden Musiker in Villach, alles angefangen hat aber in Spittal, als im Musik-Borg Spittal eine besondere Freundschaft entstand, die nach zehn Jahren berufsbedingter Funkstille im vergangenen Jahr ihre Fortsetzung fand: "Michael kontaktierte mich und fragte, ob ich auf eines seiner Lieder singen kann." Daraus entstand der Song "Nur mit dir" und in weiterer Folge das gemeinsame Album "Gedankenkollision".