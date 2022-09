Einen grausamen Fund machte Patrick Kuttin auf seiner Weide in Stöcklern bei Pusarnitz: "Ein Nachbar hat mich verständigt. Er hat das Lamm im Vorbeifahren gesehen." Ein Amtstierarzt bestätigte dann, was am 5. September geschah: Mit einem stumpfen Gegenstand wurde dem Tier die Schädeldecke eingeschlagen. Das Schaf wurde so schwer verletzt, dass es auf der Weide verendete.