Ein Fall von Tierquälerei beschäftigt die Polizei in Kärnten. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist vor etwa einer Woche, am 5. September, in der Oberkärntner Gemeinde Lurnfeld ein Schaf zu Tode gequält worden.

Verendet

"Durch einen bislang unbekannten Täter wurde das Schaf auf der Weide mit einem unbekannten Gegenstand erschlagen", heißt es von der Polizei. Das Tier wurde im Schädelbereich so schwer verletzt, dass es noch auf der Weide verendete.

Die Tat muss tagsüber passiert sein.