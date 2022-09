Es ist kein abschließendes Kapitel und doch gewissermaßen ein Schlusspunkt. Die Zug- und Tragseile der alten Pendelbahn werden nun abgetragen. Sie ist nach einem bis heute ungeklärten Seilüberschlag, bei dem ein Mitarbeiter ums Leben kam, außer Betrieb und steht seither still. Wie die Goldeck Bergbahnen GmbH bestätigen, werden die Seile derzeit an der Talstation und am Berg von Großlkws mithilfe von Seilwinden aufgerollt. Auf der Baldramsdorfer Straße muss der Verkehr daher wechselseitig angehalten werden.