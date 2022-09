Es ist kein einfacher Job, den die Sonderrevisorin des Amtes der Kärntner Landesregierung in Stall hat. Sie muss in der Mölltaler Gemeinde für Durchblick und Ordnung sorgen. Dass sie die Aufgabe bereits in der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach erledigt hat, dürfte von Vorteil sein. Den Namen seiner Mitarbeiterin verrät Reinhold Pobaschnig nicht, damit sie in Ruhe arbeiten kann. Er leitet vorübergehend die Abteilung 3 Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz, da Abteilungsleiter Franz Sturm im Urlaub ist.