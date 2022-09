Der Spittaler Turnverrein 1872 im ÖTB betrauert das Ableben eines verdienten Vorturners und Riegenleiters, der nach einem erfüllten Leben im 91. Lebensjahr diese Welt verlassen hat. In Neuhaus bei Lavamünd geboren, besuchte er nach der Pflichtschule das humanistische Gymnasium. Im Jahr 1953 erfolgte der Eintritt in die Österreichische Bundesgendarmerie.in Obere Vellach 1955 erfolgte die Versetzung nach Spittal/Drau und die Übernahme in das Österreichische Bundesheer. Hier absolvierte er die Ausbildung im Fernmeldewesen zum Fernmeldeunteroffizier, zum Sportunteroffizier und zum qualifizierten Hochalpinisten.