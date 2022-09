Die Aussicht von der Penthouse-Terrasse in Millstatt: traumhaft. „Ein Paradies! Hier komme ich runter und kann mich neu sortieren“, erklärt Anna Gasser. Sie kostet die Sonnenstunden aus, um „zu chillen“. Sie genießt den Ausblick auf den Millstättersee. Dazwischen ein Wanderspaziergang auf die Millstätter Alm – oder einfach nur am See entlang flanieren.