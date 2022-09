Ein deutscher Mountainbiker (63) war am Freitag gegen 11.50 auf einem Güterweg zwischen der Oberberger Alm und der Emberger Alm, Bezirk Spittal alleine unterwegs. Vermutlich wegen zu geringer Geschwindigkeit kam er in einer Kehre zu Sturz und fiel rund ein bis zwei Meter über eine Böschung. "Ein nachkommender Biker fand den schwerverletzten Mann und verständigte die Rettungskräfte", informiert die Polizei. Der Deutsche wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C 7 in das LKH Lienz geflogen.