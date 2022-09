Ende September erscheint Melissa Naschenwengs neues Album "Glück". Vor Kurzem veröffentlichte der Schlagerstar aus Kärnten die zweite Singleauskopplung mit dem Titel "Kompliment". Es ist "Ein Song mit einer ganz klaren Botschaft", wie Naschenweng am Erscheinungstag auf ihrer Facebook-Fanseite schrieb.

In dem Posting blickt die Lesachtalerin auf die letzten drei Jahre zurück und spart nicht mit Kritik. Sie habe als Künstlerin die Möglichkeit und die Verpflichtung, Dinge anzusprechen, die sonst ungehört bleiben. So schreibt die 32-Jährige: "Aus Wochen wurden Monate und aus Monaten, Jahre ... Zeiten, in denen Existenzen zerbrochen sind, in denen wir nicht wussten, wie es weiter geht, Zeiten, wo man selbst nicht mehr entscheiden durfte, was richtig und was falsch ist ... eine Gesellschaft, die fast an Regeln, Bevormundung und Spaltung zerbrochen ist. Kinder und Jugendliche, die ihrer Unbeschwertheit und Möglichkeiten beraubt wurden ..."

"Manchmal mit sanfter Gewalt"

Zwar erwähnt die Schlagersängerin wörtlich weder die Pandemie noch die Coronamaßnahmen, die zeitliche Eingrenzung lässt aber kaum Zweifel daran, worum es ihr geht. Ihren Respekt bekundet sie all jenen, die sich stets in den Wind gestellt haben und sich ihre Meinung und Haltung bewahrt haben, auch wenn sie sich dadurch nicht immer beliebt gemacht haben. Auch im Liedtext von "Kompliment" singt Naschenweng von jemandem, der "aus Überzeugung dafür kämpft, für das, was richtig ist als Mensch" und alle Hürden nimmt, "auch manchmal mit sanfter Gewalt, aber aufrecht und stolz".

Die nächste Krise sieht die Sängerin mit der Teuerung auf ihre Fans zukommen, freut sich zum Schluss ihres Postings aber noch, dass sie "zu diesem Schulbeginn endlich wieder fröhliche G'sichterl und Kinderlachen sehen darf ... ganz ohne Maskerade".

Das Posting ist mittlerweile aus dem Newsfeed der Facebook-Fanseite von Melissa Naschenweg verschwunden und nur mehr über den direkten Link abrufbar. Warum? Das Management der Künstlerin antwortet: "Darauf sind wir auch schon aufmerksam geworden. Der Beitrag ist via Handy sichtbar und mit dem Computer nicht. Wir sind hier grade dran, warum und weshalb das der Fall ist." Tatsächlich ist der Beitrag aber auch am Handy nicht mehr zu finden.

Melissa Naschenwengs neues Album "Glück" besteht aus insgesamt 14 Tracks. "Valiabt", "Wörthersee" und "Kompliment" sind ein erster Vorgeschmack darauf. Schon am Samstag ist sie live im Hauptabendprogramm auf ORF2 zu sehen. Die Schlagersängerin tritt bei der "Starnacht aus der Wachau" auf