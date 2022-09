Im Oberen Drautal gibt es offenbar Kärntens erstes Wolfsrudel. Müssen sich die Kärntner fürchten? Ist der Wolf eine Gefahr für Menschen?

KLAUS HACKLÄNDER: Der Wolf ist ein großer Beutegreifer. Theoretisch kann er Menschen gefährlich werden. Aber: Die meisten Wölfe haben eine große Scheu vor den Menschen, weil sie über Jahrhunderte verfolgt wurden. In den vergangenen Jahrzehnten lassen sich die dokumentierten Wolfsattacken auf Menschen in Europa an zwei Händen abzählen. Wenn es dazu kam, waren das vor allem Tiere, die die Tollwut hatten, oder junge Wölfe, die vom Menschen angefüttert wurden, und so ihre Scheu verloren haben.