Seit fast 30 Jahren ist Tanja Fuchs bereits Teil von Adeg, wo sie 1993 ihre Lehre begann. Als sie erfahren hat, dass in Lendorf eine selbstständige Adeg-Kauffrau gesucht wird, zögerte sie nicht lange: "Ich habe zehn Jahre lang beim Adeg in Sachsenburg gearbeitet, weswegen ich auch viele Menschen hier im Ort sehr gut kenne. Ich hatte schon lange den Wunsch, selbstständig zu sein und es freut mich wirklich sehr, dass ich gerade hier meinen Markt eröffnen kann", sagt Fuchs.

Besonders wichtig ist der 44-Jährigen, dass der Service bei ihr über die Kasse hinaus geht und sie ihren Kunden auch außerhalb des Marktes unter die Arme greifen kann. Einmal wöchentlich wird es einen Lieferservice geben, um vor allem ältere Menschen zu unterstützen. Auch das soziale Leben in ihrer Gemeinde liegt ihr am Herzen, weswegen sich sämtliche Vereine unterstützen möchte.

Produkte aus der Umgebung

Um ansässige Betriebe zu stärken, bezieht Tanja Fuchs so viele Produkte wie möglich von Lieferanten aus der unmittelbaren Umgebung – von Milchprodukten über Brot bis hin zu Mehlspeisen aus dem Nachbarort. "Lokale Lebensmittel zeichnen sich durch einen unvergleichbaren Geschmack aus und schonen durch die kurzen Lieferwege auch die Umwelt. Außerdem sichern wir dadurch die regionale Wertschöpfung und garantieren für höchste Qualität", so die Kauffrau. "Ich bin froh und stolz, dass wir mit Tanja Fuchs eine lokale Nahversorgerin in Lendorf haben, die an alle Menschen in der Gemeinde denkt und für die das soziale Miteinander wichtig ist. Ich wünsche gute Geschäfte und viel Glück", freut sich Bürgermeisterin Marika Lagger-Pöllinger.

Geöffnet ist Adeg Fuchs montags bis freitags von 6.15 Uhr bis 18.30 Uhr und samstags von 7.30 Uhr bis 17 Uhr in Lendorf neben der Bundesstraße.