Da nicht alle Kinder die Schule ohne Hilfe bewältigen können und den Eltern oft das Geld für Nachhilfe fehlt, eröffnete die Caritas Kärnten im Frühsommer 2021 im Pfarrzentrum in der Litzelhofenstraße in Spittal ein Lerncafé. Im Lerncafé Spittal machen an vier Nachmittagen der Woche 21 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren ihre Hausaufgaben und lernen für anstehende Tests und Schularbeiten – kostenlos. Ermöglicht wird das von Hauptsponsor Infineon Austria, mehreren Wirtschaftsbetrieben und Serviceclubs.

Nun unterstützen auch die Unternehmen Architekten Ronacher ZT GmbH mit Sitz in Hermagor und Freunschlag & Ronacher ZT GmbH mit Sitz in Annenheim diese Bildungseinrichtung. "Wir wissen, dass nicht jeder Mensch die gleichen Chancen hat, Bildung zu erfahren. Mit der Unterstützung des Lerncafés wollen wir mithelfen, dass Kinder und Jugendliche unserer Region einen gelungenen Bildungsweg absolvieren und danach erfolgreich in der Arbeitswelt Fuß fassen können", so die Architekten Herwig und Andrea Ronacher.

Caritasdirektor Ernst Sandriesser freut sich über die großzügige Spende für das Lerncafé Spittal und dankt den Architekten, denn "Bildung ist die beste Armutsprävention. Kinder und Jugendliche haben ein Anrecht darauf. Mit einer guten Ausbildung steigen ihre Chancen auf eine soziale Teilhabe im Leben. Es soll ein fairer Zugang zur Bildung für alle ermöglicht werden".

Freiwillige Lernhelfer gesucht

Die Caritas betreibt in Kärnten neun Lerncafés, für die sie noch freiwillige Lernhelfer, insbesondere in den Hauptfächern, sucht. Wer Freude am Umgang mit Kindern und Jugendlichen und etwa zwei Stunden am Nachmittag Zeit pro Woche bei freier Zeiteinteilung hat, melde sich via E-Mail: freiwillig@caritas-kaernten.at; Telefon: 0463/55 5 60-921. Auch Pflicht-Praktikanten sind immer herzlich willkommen.