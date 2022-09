Es ist Freitagvormittag - und die Dinge stehen schlecht in Stall. Dunkle Wolken sind über der Mölltaler Gemeinde aufgezogen. Das Land Kärnten hat der Gemeindeführung soeben mitgeteilt, dass am Montag eine Superrevisorin für Stall eingesetzt wird. Die Finanzsituation hat sich in den vergangenen Monaten zugespitzt. Unterlagen, welche die Abteilung 3 des Amtes der Kärntner Landesregierung angefordert hat, wurden unvollständig übermittelt. Bis Montag hat Bürgermeister Peter Ebner (SPÖ) noch Zeit, einen Auszug des Gemeinderatsprotokolles vom 29. August zu übermitteln. In dieser Sitzung hätte der Gemeinderat von Stall die Finanzmisere des Projekts Bildungszentrum gerade rücken sollen. Finanzierungspläne sollen dahingehend angepasst werden, dass Bedarfszuweisungen der kommenden Jahre für die Deckung der bereits abgeschlossenen Projekte eingesetzt werden. Der Gemeinderat hätte auch die Rechnungsabschlüsse der Jahre 2020 und 2021 beschließen sollen. Passiert ist davon nichts.