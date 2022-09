Nach der Sommerpause geht die Galerie Porcia Spittal nun in die Herbstsaison und startet gleich mit zwei Ausstellungen auf hohem Niveau. Den Auftakt macht die aus Graz stammende Künstlerin Ernestine Faux. Am 30. September um 19 Uhr lädt das Kulturamt der Stadtgemeinde Spittal und die Galerie Porcia mit Kurator Severin Krön zu einer Vernissage, bei der die Künstlerin eine Eröffnungs-Performance auf beleuchteten Kristall-Klangschalen zum Besten geben wird.

Ernestine Faux' zentrales Thema ist Farbe. Ihre Intensität, ihre Bewegung in Schwingungen und wie wir Farbe wahrnehmen und empfinden. Während des Malprozesses erlebt Faux die Farbe als Licht und auch als Ton, wie es eben bei Synästhetikern passiert. So kam die Künstlerin auf natürliche Weise zu den Kristall-Klangschalen, die sie befähigen, die Lichtfrequenzen der Farben besonders klar und rein in den hörbaren Bereich zu übersetzen.

Nach der Eröffnungs-Performance, bei der Ernestine Faux auf einer ganzen Reihe von farblich beleuchteten Kristall-Klangschalen musizieren wird, bleibt eine Klangschale im Ausstellungsraum. Jeder Besucher ist eingeladen, sie achtsam zu bespielen, um sich somit ganz individuell in den Klang der Farbe zu vertiefen.

Mehr zu Ernestine Faux finden Sie hier: www.ernestine-faux.com