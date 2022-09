Für Rauschen im Blätterwald sorgt seit Mittwoch die Feststellung, dass Kärnten sein erstes Wolfsrudel hat. Anhand eines Videos konnten im Gebiet des Hochstadels - Grenzgebiet zwischen Oberkärnten und Osttirol - fünf Welpen nachgewiesen werden. Man schätzt, dass diese im Mai zur Welt gekommen sind. Als "Hochstadelrudel" findet es in Tirol seine Bezeichnung. Und was sich für dieses Rudel abgezeichnet hat, ist jetzt amtlich: Nachdem die Tiroler Landesregierung am Dienstag die entsprechenden Gefährlichkeitsverordnungen beschlossen hat, hat die zuständige Behörde am Donnerstag, die Abschussbescheide erlassen.