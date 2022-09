Seinen 80er feierte kürzlich Helmut Grollitsch, weithin bekannter Seniorchef des Dorfgasthofes und Aktiv-Hotels "Karnia" in Radnig bei Hermagor. Freunde und Bekannte stellten sich zu seiner Geburtstagsfeier ein. Grollitsch verbat sich Geschenke, er bat stattdessen um Geldspenden für die Opfer der Unwetterkatastrophe in Arriach. Dieser Wunsch kam an, am Ende lagen stolze 2500 Euro in der Spendenbox.