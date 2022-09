Aufgrund der immer weiter steigenden Energiepreise kündigen immer mehr Städte und Gemeinden Maßnahmen an, um den Stromverbrauch zu reduzieren. Auch die Weihnachtsbeleuchtung ist kein Tabuthema mehr. Eine Umfrage bei den Ortschefs zeigt, dass viele Gemeinden in Oberkärnten schon seit Längerem an der Senkung des Stromverbrauchs arbeiten. Um dieses Potenzial auszureizen, sei massive Unterstützung von Gemeindebund und Regierung gefragt, "denn sonst bringen die Einsparungen in den einzelnen Gemeinden nicht viel", sagt Bad Kleinkirchheims Bürgermeister Matthias Krenn (FPÖ). Der Strompreis müsse vom Gaspreis dringend entkoppelt werden.