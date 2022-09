"Am Anfang wurden wir nicht ernst genommen", erinnert sich Christian Lackner heute schmunzelnd zurück an jene Nacht, in der eine Mölltaler Erfolgsgeschichte seinen Ausgang nahm. "Vor 20 Jahren bin ich mit meinem Freund Alex Pichler bei mir im Dorfstüberl zusammengesessen. Er meinte, es braucht in Heiligenblut ein neues Fest. So wurde mit fortschreitender Stunde die Idee des Glocknerlammfestes geboren."