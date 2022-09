Wenn Michael Braungart spricht, hört man Ärger heraus. "Bei jeder Gewässerprobe hier finde ich dieses blöde Skiwachs", sagt er. Michael Braungart, Deutscher, ist gelernter Chemiker und hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, die Welt zu retten. "Cradle-to-cradle", also von "Von der Wiege in die Wiege" heißt das Konzept, das er gemeinsam mit dem Architekten William McDonough vor 20 Jahren erfunden und in Buchform verschriftlicht hat. Zurück zum Beispiel Skiwachs: Braungart hat nichts gegen Skiwachs an sich - er wünscht sich nur, dass die Skiwachs-Produzenten Materialien verwenden, welche die Böden und Gewässer nicht über Jahrzehnte belasten.