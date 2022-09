Sie sind echte Profis: Judith und Bernhard Kepe haben ihr Handwerk von der Pike auf gelernt. Judith den Beruf der Köchin im Hotel "Moserhof" in Seeboden, Bernhard machte seine Ausbildung zum Koch im Hotel "Alte Post" in Spittal. Kennengelernt haben sich die zwei in der Berufsschule und seit damals gehen sie privat wie beruflich gemeinsam durchs Leben.