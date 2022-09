Nach der Sommerpause beginnt für die Damen des Spittaler Serviceclubs Agora unter neuem Vorstand wieder eine aktive Phase. Präsidentin Evelyn Ebenwalder ist bereits in Vorbereitung für das Strudelfest in Seeboden, das am Samstag, 17. September, ab 10 Uhr im Blumenpark stattfinden wird. Der Reinerlös der süßen Strudelvariationen wird zur Gänze für Sozialprojekte gespendet.

Der Frauenclub wurde 2016 gegründet und ist Teil einer internationalen Organisation unter dem Motto "Service und Toleranz", vertreten in 23 Ländern. Neben der Teilnahme an sozialen, kulturellen und internationalen Aktivitäten ist es den Spittaler Damen ein großes Anliegen, Menschen zu helfen, die benachteiligt sind. Vor allem Frauen und Kinder werden unterstützt.