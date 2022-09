Am Mittwoch gegen 17.35 Uhr lenkte eine 51-jährige Frau aus Deutschland ihr Motorrad auf der B111 im Freilandgebiet zwischen den Ortschaften Kirchbach und Reisach in Richtung Kötschach. Nach einem Überholvorgang kam sie beim Wiedereinordnen rechts von der Fahrbahn ab und in weiterer Folge zu Sturz.

Sie erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach medizinischer Erstversorgung durch Rettungssanitäter vom Notarztteam des Rettungshubschraubers C7 in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.

Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.