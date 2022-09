Mittwochvormittag kam es in einem Waldstück in Flattach, Bezirk Spittal/Drau, zu einem gefährlichen Zwischenfall. Ein Spittaler (45) war gegen 08.30 Uhr mit dem Verladen einer nicht zugelassenen Holzbringungsmaschine (Seilbahn) beschäftigt. Zuvor hatte er in dem Waldstück Holzarbeiten durchgeführt.

Plötzlich begann die unbesetzte Arbeitsmaschine aus unbekannten Gründen auf der leicht abschüssigen Privatstraße zu rollen. Infolgedessen überquerte die Maschine die darunterliegende Innerfraganter Landesstraße (L 20a) und stürzte schließlich rund 70 Meter in ein angrenzendes Waldstück ab. Dort kam die schwer beschädigte Maschine zum Stillstand.

Niemand verletzt

Bei dem Zwischenfall wurden keine Personen verletzt. Auch der Verkehr war nicht beeinträchtigt. "Die beschädigte Maschine wird in den nächsten Tagen vom Besitzer und einer privaten Firma geborgen", informiert die Pressestelle der Polizei Kärnten.