Am Samstag, 24. September, steht das Strandbad Millstatt ganz im Zeichen der SUP-Community. Erstmals findet in Millstatt der Finale des Stand-up-Paddle Alps Trophy statt. Es werden rund 140 Stehpaddler aus Österreich und den Nachbarländern erwartet.

Der Tourismusverband Millstatt als Veranstalter hat das Event an den Millstätter See geholt. Bereits im letzten Jahr wurden Rudy Heriszt, Austrian SUP Federation Renndirektor, von dem Austragungsort im Strandbad Millstatt überzeugt. Tourismusobfrau Veronika Palle ist sich sicher, dass der Millstätter See ein idealer Ort für den Trendsport ist. "Morgens, wenn die ersten Sonnenstrahlen den See zum Glitzern bringen, dann hat ein Ausflug auf dem Brett seinen ganz besonderen Zauber", weiß Palle aus Erfahrung.

Neben den sportlich ambitionierten Finalisten haben auch Einsteiger, Familien und Kinder im Fun-Bewerb den See auf dem Brett zu erobern.

Gemeinsam das Gleichgewicht halten

Während die Spitzensportler in Sprint- und Langstrecken um Titel paddeln, zeigen im Team-Race Firmen, Vereine und Freunde wie es um ihr Gleichgewicht bestellt ist. Auf einem überdimensionalen Board geht es von 16 bis 17 Uhr mit viel guter Laune los. Teams von jeweils sechs bis acht Personen treten dann vereint mit Geschick gegeneinander an. Für Stimmung an Land und auf dem See sorgen die Moderatoren Joshi Peharz und Rudy Heriszt sowie der DJ Toni Wolliger.

Da Kinder den Sport längst für sich entdeckt haben, findet um 15 Uhr im Strandbad Millstatt ein Kurzstreckenbewerb für die Junioren statt. Nach der Siegerehrung kann der Abend mit Gitarrenmusik von Chris Shermer ausklingen. Für die Kulinarik sorgt Franzi vom Strandbistro und das Team vom Badehaus Millstatt.