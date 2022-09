Das vergangene Osterfest wurde von einer Tragödie überschattet, die nun auch das Landesgericht Klagenfurt beschäftigt: Heute, Dienstag, sitzt jener Autofahrer auf der Anklagebank, der am Ostersonntag zwei Menschen totgefahren hat. Der damals 22-jährige Kärntner war um 5.40 Uhr zwischen Döbriach und Radenthein unterwegs, als mit seinem Auto von der Straße abkam und auf einen Gehweg geriet. Er fuhr in eine Fußgängergruppe aus drei Personen. Sie waren – so wie der Lenker – auf dem Nachhauseweg vom Osterfeuer. Der Wagen erfasste die Fußgänger: Eine 34-jährige Frau aus Radenthein und ihr Lebensgefährte (39) starben noch an der Unfallstelle. Ihr Begleiter wurde schwer verletzt.