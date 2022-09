Derzeit sorgt ein Video in den sozialen Medien für Aufregung. Eine deutsche Urlauberin war es, die im Almgebiet Unholde am Hochstadl fünf Jungtiere filmte, die auf einem Berghang herumlaufen. Roman Kirnbauer, Wolfssachverständiger des Landes, bestätigt die Echtheit des Videos, will aber nicht auf die genaue Örtlichkeit eingehen: "Die Meldung hat sich schnell herumgesprochen und sorgt für viel Aufsehen." Auch die örtliche Jägerschaft wolle nicht noch mehr Schaulustige anziehen.