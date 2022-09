Ein im österreichischen Luftfahrtregister als OE-FGR eingetragener Privatjet stürzte am Sonntag unter mysteriösen Umständen in der Ostsee ab. Abgehoben ist das Flugzeug des Typs Cessna 551 kurz vor 15 Uhr von Jerez in Spanien mit dem Zielort Köln in Deutschland. Gegen 19.30 Uhr stürzte das Flugzeug nach einem Geisterflug vor der lettischen Küste ins Meer. Rettungskräfte stießen bei ihrer Suche am Montagabend auf Körperteile. Die Identität der Passagiere wurde noch nicht offiziell bestätigt, doch die Anlagentechnik-Firma Griesemann teilte mit, dass es sich bei den vier Vermissten um ihren Unternehmensgründer, zwei Familienmitglieder und eine weitere Person handelt.