Am Montag kam es auf einer Gemeindestraße in Gamschitz zu einem schweren Unfall, bei dem ein 75-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt wurde. Er fuhr mit seinem Traktor gerade in Richtung Eisentratten, als er wegen eines medizinischen Problems die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Traktor durchstieß einen Holzzaun, rollte über eine Wiese und stürzte in den angrenzenden Nöringbach. Dabei wurde der Mann vom Traktor geschleudert. Er blieb lebensgefährlich verletzt im Bachbett liegen.

Reanimation erfolgreich

Der Schwerstverletzte wurde von seinem Sohn und den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Eisentratten aus dem Bachbett geborgen. "Gemeinsam mit Kräften des Roten Kreuz Gmünd und einem First Responder gelang einer Notärztin die Reanimation des Mannes", steht im Polizeibericht. Der 75-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber RK 1 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Am Traktor entstand Totalschaden. Im Einsatz standen der RK 1, das Rote Kreuz Gmünd, zwei First Responder, die Freiwillige Feuerwehr Eisentratten, mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften sowie die Polizeistreifen Gmünd 1 und Rennweg 1.

Wie nun Freitagabend bekannt wurde, ist der Mann an seinen schweren Verletzungen gestorben.