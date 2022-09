Wie am Montag bekannt wurde, soll ein Unternehmer (72) aus Köln Medienberichten zufolge an Bord eines Privatflugzeugs, einer Cessna 551, gewesen sein, das nach einem rätselhaften Irrflug über Europa in die Ostsee stürzte. Das berichtete unter anderem der Kölner "Express". Die genauen Hintergründe sind derzeit noch ungeklärt, jedoch soll der in Deutschland bekannte Unternehmer Karl Peter Griesemann die Maschine selbst geflogen haben.