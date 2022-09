"Wir haben bis zuletzt gehofft und nach ihm gesucht", sagt Manfred Pirker. Vergangenen Oktober ist sein 24 Jahre alter Sohn Siegfried spurlos verschwunden. Seitdem hat es kein Lebenszeichen mehr gegeben. Jetzt ist es traurige Gewissheit. Der junge Oberkärntner Koch lebt nicht mehr, er ist in der Drau ertrunken. Am 15. Juli sind seine sterblichen Überreste auf einer Sandbank in Spittal an der Drau angeschwemmt und zufällig gefunden worden.