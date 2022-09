"GeschLÄMMERt" wurde zum Auftakt schon am vergangenen Samstag bei einem Viergang-Menü in vier verschiedenen Restaurants. Diese Woche steht bei vielen Köchen im Oberen Mölltal feinstes Glocknerlamm in all seinen Facetten ganz oben auf den Speisekarten. Und am Wochenende gipfelt der Genuss im 20-Jahr-Jubiläum des Glocknerlammfestes in Heiligenblut. Rund um die Kulinarik locken geselliges Beisammensein sowie ein umfangreiches Rahmenprogramm mit geführten Wanderungen, Musik, vielfältigen Marktständen und mehr.