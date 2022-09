Bald ist es wieder so weit. Am Samstag, dem 17. September ist ganz Seeboden auf den Beinen, wenn der Blumenpark am Millstätter See zum Festplatz wird, um das Strudelfest zu feiern. Bereits um 10 Uhr startet der große Umzug vom Hotel Moserhof zur Festwiese. Entlang der Strecke machen die Akteure Halt bei den Gasthäusern und nehmen die diesjährigen Strudelvariationen auf ihren Festwagen entgegen.

Begleitet von zwei Trachtenkapellen, Chören und Oldtimer-Traktoren trifft man sich anschließend im Seezentrum von Seeboden. Im Blumenpark stehen die verschiedenen Strudel im Mittelpunkt: ob süß oder pikant, in der Suppe oder zum Kaffee. Mit 30 verschiedenen Kreationen, wobei der beliebte Apfelstrudel natürlich nicht fehlen darf, ist für jeden Gusto etwas dabei.

Kulinarik trifft auf Gesang und Tanz

Für einen Ohrenschmaus werden hingegen die Trachtenkapelle Lieserhofen, der Gemischte Chor Seeboden sowie der MGV Seeboden sorgen. Musiziert und gesungen wird bei den einzelnen Ständen. Um 13 Uhr hat die "Oberkärntner Tanzlmusi" ihren Premierenauftritt in Seeboden.

Auch der traditionelle Festzug darf nicht fehlen © TVB Seeboden

Neben kulinarischen Köstlichkeiten präsentieren sich auch verschiedene Handwerksstände. Für Kinder gibt es eine Tattoowerkstatt sowie eine Hüpfburg. Für das musikalische Finale bis zum Festschluss um 19 Uhr wird "Ludwig's Dixieland Jazz Band" aufspielen.