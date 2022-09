"Person in Gletscherspalte gestürzt": So lautete am Sonntag die Erstmeldung, die bei der Crew des Notarzthubschraubers Christophorus 7 (C7) am Stützpunkt in Nikolsdorf einging. Eigentlich "tägliches Geschäft" für die erfahrenen Retter und Pilot Martin Fuetsch. Eigentlich, denn wie sich sehr bald herausstellen sollte, war der rund dreistündige Einsatz am Wochenende alles andere als "alltäglich".