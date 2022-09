Spektakulärer Rettungseinsatz Samstagvormittag nahe des Fellbach Wasserfalls im Maltatal: Eine 60-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal unternahm gemeinsam mit ihrer Tochter und deren Ehemann eine Klettersteigtour am sogenannten Fallbach-Klettersteig (Schwierigkeit E) in der Gemeinde Malta im Bezirk Spittal an der Drau. Im Bereich der Schlüsselstelle konnte sich die 60-jährige Frau nicht mehr am Stahlseil halten und stürzte rund zwei Meter ab, wobei sie vom Klettersteigset gehalten wurde.

Mittels Seilwinde geborgen

Die Angehörigen versorgten die Frau und setzten einen Notruf ab. Da eine Seilbergung durch den Hubschrauber aufgrund des Felsüberhanges vorerst nicht möglich war, wurden drei Kräfte der Bergrettung vom Rettungshubschrauber RK 1 oberhalb der Unfallstelle abgesetzt, sowie eine Ärztin und ein weiteres Bergrettungsmitglied vom Polizeihubschrauber zum Unfallort geflogen. Nach der Erstversorgung wurde die Frau von den Einsatzkräften mit Seilsicherung über den Überhang terrestrisch und in weiterer Folge mittels Seilwinde vom Rettungshubschrauber geborgen und mit schweren Verletzungen in das LKH Villach gebracht.

Bei der schwierigen Bergung waren zahlreiche Retter im Einsatz © LPD Kärnten

Bei der schwierigen Bergung waren insgesamt 13 Einsatzkräfte der Bergrettung Lieser/Maltatal, Spittal/Drau und der Landesleitung Bergrettung Kärnten, der Rettungshubschrauber RK 1, der Polizeihubschrauber, sowie ein Alpinpolizist und eine Polizeistreife im Einsatz.