Im Zuge der Herbstoffensive des Landes dürfen sich Gäste und Einheimische in der Region Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal und Weißensee auf eine Zugabe des Sommers freuen. So ist die Madritschen Sesselbahn am Nassfeld bis Ende Oktober geöffnet (Fahrtage beachten). Die Weißensee Bergbahn sowie die Schifffahrt freuen sich bis 26. Oktober über Gäste. Im Lesachtal werden Wanderungen mit Alpinkulinarik kombiniert. Der Brot- und Morendenweg führt beispielsweise zu Gastgebern, die typisch regionale Köstlichkeiten des Lesachtals kredenzen, darunter knuspriges Brot oder Stockplattlan. Die heimischen Gasthöfe und Hotels bieten im Rahmen der Genuss-Wochen kulinarische Besonderheiten und bei den Hoffesten werden bei Livemusik hausgemachte Leckerbissen aufgetischt.

Der Brot- und Morendenweg im Lesachtal © KK/TVB Lesachtal

Im Zuge der Hüttenoffensive werden geführte Wanderungen zu zahlreichen Almhütten angeboten und auch im Rahmen der Slow Food Travel gibt es ein Herbstprogramm. Weitere Infos unter www.nassfeld.at/herbst, www.nassfeld.at/herbst und www.weisensee.com/herbst.