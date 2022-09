Der Wanderer, der gemeinsam mit seiner Ehefrau und seinem Sohn im Bereich der Garnitzenklamm in der Gemeinde Hermagor unterwegs war, sackte am Nachmittag plötzlich zusammen und blieb regungslos liegen, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Anwesende Ersthelfer begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen, welche durch den wenig später eintreffenden Notarzt des Rettungshubschraubers fortgesetzt wurden. Die Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg und der Mann verstarb noch vor Ort. Als Todesursache wurde vom Notarzt Herz-Kreislauf-Stillstand angegeben. Die Begleiter des Verstorbenen wurden vom Roten Kreuz ins Tal gebracht und dort durch das Kriseninterventionsteam betreut.