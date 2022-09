Die derzeit erweiterte Öffnungszeit der Passabteilung der Bezirkshauptmannschaft Spittal, an Dienstagen bis 19.30 Uhr, besteht letztmalig am Dienstag, dem 6. September, und wird ab der Kalenderwoche 37 wieder eingestellt. Die Passabteilung ist weiterhin an Montagen und Dienstagen für Parteien auch nachmittags, nach Terminvereinbarung, bis 16 Uhr geöffnet. Während des Sommers wurde der Abendtermin für Berufstätige angeboten. Das herrscht erfahrungsgemäß in der Passabteilung Hochbetrieb. 2021 wurden in Spittal 5731 Pässe ausgestellt.