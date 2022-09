Ziemlich genau vor sieben Jahren, Anfang September 2015, haben Harald Hofer (Konditormeister) und Christof Lagler (Bäcker- und Konditormeister) das "Panorama Restaurant Drautal Perle" im Süden der Stadt Spittal übernommen. "Wir haben in Wien im selben Betrieb gearbeitet und uns so kennengelernt", schildert der gebürtige Burgenländer Harald Hofer. Lagler, der aus Pörtschach stammt, wollte wieder nach Kärnten und so ergab es sich, dass die Freunde, die sich selbstständig machen wollten, auf die Verpachtung der "Drautal Perle" aufmerksam wurden. Seit Beginn an dabei ist Küchenchef Daniel Penker, der inzwischen mit Armin Huber (zweiter Küchenchef) eine tatkräftige Unterstützung hat. "Aufgrund unserer Öffnungszeiten, bei uns gibt es keinen Ruhetag, benötigen wir zwei Küchenchefs", sagt Hofer.