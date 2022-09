Sie war die "Mölltal-Korrespondentin" der Kleinen Zeitung: Über vier Jahrzehnte berichtete Sieglinde Liebhart aus ihrer Heimatregion mit viel Hintergrundwissen und Zuneigung für die Menschen des Tales. Am Montag ist Liebhart im 75. Lebensjahr nach schwerer Krankheit sanft entschlafen. Die gebürtige Obervellacherin kam Mitte der 1980er Jahre als Aushilfe im Sekretariat in das Regionalbüro der Kleinen Zeitung Spittal. Schon damals verfasste sie redaktionelle Beiträge für Peter Schober senior, dem Herausgeber der Oberkärntner Nachrichten. So war es nur mehr eine Frage der Zeit, bis sie auch für die Kleine Zeitung schrieb.