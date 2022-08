Seit einem Monat ist am Weißensee ein neuer Brunnen in Betrieb und die Gemeinde damit nicht nur für die nächste Hochsaison gerüstet. "Der Tiefbrunnen ist essenziell für unsere Trinkwasserversorgung. Mit 780 Einwohnern und knapp einer halben Million Nächtigungen benötigen wir gegenüber den Zwischensaisonen etwa die zehnfache Menge an Trinkwasser", betont Bürgermeisterin Karoline Turnschek (ÖVP). Aber nicht nur die Wassermenge war in der Vergangenheit eine Herausforderung.