Die "Weißensee Mountainbike Trail- und Testtage" gehen vom 9. bis zum 11. September über die Bühne. Bike-Begeisterte dürfen sich auf ein vielfältiges Programm freuen, neueste Bikes testen und können mithilfe von Profis die eigene Technik verfeinern. Los geht es am Freitagabend mit dem "Lupine" Night Ride, einer Nachtbefahrung des Mountainbike-Panoramatrails mit Hochleistungs-Stirnlampen. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr bei der Bergbahn-Talstation.

Professionelle Unterstützung erhalten die Biker am Samstag. MTB-Freeride-Profi Angie Hohenwarter und der dreifache österreichische Downhillmeister Benedikt Purner bieten von 11 bis 15 Uhr Technikkurse und geführte MTB-Touren an. Gäste mit Bikes fahren am gesamten Wochenende zu ermäßigten Konditionen mit der Weißensee Bergbahn. Zudem bietet die "MTB-EXPO" bei der Bergbahn-Talstation eine Übersicht über die neuesten Bikes und verfügt über ein eigenes Test-Center. Den Abschluss des Tages macht ein Bikers-Barbecue mit Live-Bands beim Bergbahnstüberl. Der Eintritt ist frei.

Die Technikkurse finden Samstag von 11 bis 15 Uhr statt © Kirsten-J. Sörries

Am Sonntag findet ein Family-Day inklusive Mountainbike-Show statt. Ab 10 Uhr starten Kinder- und Jugend Bikeworkshops mit dem Drautaler Profi Stefan Müller. Kinder ab fünf Jahre können dabei die richtige MTB-Technik erlernen. Mehr Infos unter: www.weissensee.com/trailtage