Dienstag am späten Abend wurde die Freiwillige Feuerwehr Hermagor zu einer Tierrettung in die Neue Heimat alarmiert. Ein Kätzchen war einem Motorraum eines PKW eingeklemmt. Durch Demontage der Lufteinlässe in der Frontschürze konnte das beige-dunkelbraun getigerte Kätzchen schnell befreit werden. Da die Herkunft des Tieres ungewiss ist, wurde es von einem Kameraden mit nach Hause genommen, wo es sich vom Einsatz erholen konnte. Sollte jemand das Kätzchen vermissen, soll er sich bitte bei der Feuerwehr Hermagor melden.



Der Besitzer dieser jungen getigerten Katze wird gesucht © KK/FF HERMAGOR