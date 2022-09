Dienstagnachmittag parkte ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal seinen PKW vor seinem Wohnhaus im Bezirk Spittal. Er verließ das Fahrzeug und begab sich einige Meter in Richtung der Eingangstüre seines Wohnhauses. Der PKW, welcher auf einer leichten Anhöhe geparkt wurde, kam plötzlich ins Rollen und bewegte sich auf den 21-Jährigen zu.

Der Mann versuchte noch dem PKW auszuweichen, aber der PKW erfasste ihn im Bereich des linken Fußes. Das Fahrzeug prallte in weiterer Folge gegen die Hausmauer und kam daraufhin zum Stillstand. Der 21-Jährige erlitt durch den Unfall eine Verletzung am linken Fuß und wurde nach Erstversorgung vom Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Sowohl am PKW als auch an der Hausmauer entstand erheblicher Sachschaden.