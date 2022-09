Über zwanzig Jahre ist es mittlerweile her, dass erstmals über die Pläne für eine psychosomatische Klinik in Millstatt berichtet wurde. "Am 14. November 2001 fand im Kongresshaus die Projektvorstellung statt", erzählt Bauwerber Hermann Samonigg. Seitdem haben sich viele Aktenordner voll mit Gutachten und Anrainerbeschwerden angesammelt. Lange gab es keine Bautätigkeit. Vor vier Jahren wurde eine Zufahrtsstraße zu den sogenannten Faber-Gründen über der Marktgemeinde mit Blick auf das Stift und den Millstätter See errichtet.